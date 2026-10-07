“Es difícil saber que en cualquier momento te vas”: Efigenia Ramos habla de su salud y la herencia de Silvia Pinal

Efigenia Ramos atraviesa nuevamente un momento complicado debido a su estado de salud. La mujer que trabajó durante 35 años junto a Silvia Pinal reveló que sus médicos encontraron otro aneurisma cerebral y que ahora deberá someterse a nuevos estudios para determinar si puede ser operada.

La noticia llegó mientras Ramos también enfrenta asuntos legales relacionados con la demanda que interpuso contra Mayela Laguna. Aunque acudió acompañada de su abogado, Gerardo Rincón, para revisar algunos detalles del proceso, la preocupación principal de Efigenia está ahora en su salud.

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Efigenia Ramos fue diagnosticada con otro aneurisma

Durante un encuentro con la prensa, Efigenia explicó que sus médicos le informaron recientemente sobre la existencia de un nuevo aneurisma cerebral, el cual ya había sido detectado desde el año pasado, pero que ella desconocía.

La exasistente de Silvia Pinal relató que el aneurisma se encuentra en una zona considerada difícil de operar, por lo que los especialistas tendrán que realizarle estudios adicionales antes de decidir cuál será el tratamiento.

“Me encontraron otro aneurisma, desde el año pasado, pero no me lo habían comentado, apenas en la consulta a la que fui, ahora en septiembre”, explicó.

Ramos también señaló que sus médicos le revelaron que el problema había sido observado desde sus estudios anteriores, realizados antes de una de sus cirugías, pero que en aquel momento no fue posible intervenirlo debido a la complejidad de su ubicación.

“Es difícil saber que en cualquier momento te vas”

La situación ha afectado emocionalmente a Efigenia, quien entre lágrimas reconoció que saber que su vida podría estar en riesgo ha incrementado la presión que enfrenta actualmente.

A esto se suma el proceso legal contra Mayela Laguna, una situación que, según reconoció, representa un desgaste adicional en un momento en el que intenta cuidar su salud.

“Es muy desgastante esto, no puedo tener más rencor en mi vida porque eso me hace daño”, expresó Ramos.

La excolaboradora de Silvia Pinal también recordó que ha vivido momentos complicados relacionados con su salud y agradeció por los años que ha podido disfrutar.

“Es difícil saber que en cualquier momento te vas”, manifestó.

Efigenia Ramos hará su testamento

Ante la situación que atraviesa, Efigenia reconoció que todavía no ha realizado su testamento, aunque aseguró que tiene previsto hacerlo próximamente, antes de acudir nuevamente a sus estudios médicos.

Fue en ese contexto cuando explicó qué ocurriría con la parte de la herencia que Silvia Pinal le dejó en caso de que ella llegara a fallecer.

Ramos aseguró que, de acuerdo con lo establecido en la última voluntad de la actriz, la parte que le correspondió a ella pasaría a su único hijo, Aldo, sin que fuera necesario realizar otro procedimiento testamentario respecto a esos bienes.

“Lo de mi testamento, yo no lo he hecho, pero lo voy a hacer en estos días, antes de ir al estudio y lo de la señora Pinal, el testamento dice que, si algo me pasara a mí, eso se lo dejarían a mi hijo”, explicó.

Efigenia comparte un negocio con su hijo Aldo

Actualmente, Efigenia Ramos y su hijo Aldo también comparten un negocio de comida llamado Bistro, La Cosita, establecimiento que abrió sus puertas a principios de este año.

El nombre del restaurante tiene un significado especial para la familia, ya que hace referencia a un perrito chihuahua de Silvia Pinal, con el que Efigenia se quedó después de la muerte de la actriz.

El negocio se ha convertido en una de las principales fuentes de subsistencia de Ramos. Además, fue ahí donde conoció a Juan Luis, su actual pareja, quien se encarga de preparar las carnitas que forman parte del menú.

¿Cuándo sabrá Efigenia si puede ser operada?

El siguiente paso para Efigenia será someterse a nuevos estudios médicos. La exasistente de Silvia Pinal informó que tiene programado un estudio para el 19 de noviembre.

Los resultados serán fundamentales para que los especialistas determinen si existe la posibilidad de realizar una nueva cirugía para atender el aneurisma cerebral o si deberán optar por otro tratamiento.

Mientras espera esa fecha, Efigenia también se prepara para poner en orden sus asuntos personales y legales, incluida la elaboración de su testamento, mientras continúa al frente de su negocio junto a su hijo Aldo.