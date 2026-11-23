La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó sus condolencias a las familias de los cuatro militares del Ejército mexicano que murieron durante el operativo del viernes 20 de noviembre de 2026 en Guasave, Sinaloa, que derivó en la captura de Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”.

Al iniciar su conferencia matutina de este lunes 23 de noviembre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria reconoció la labor de los integrantes de las Fuerzas Armadas que perdieron la vida durante el enfrentamiento con integrantes de la organización criminal.

Sheinbaum envía condolencias a familiares de militares fallecidos en Guasave

La presidenta dedicó parte de su mensaje inicial a reconocer el trabajo de los cuatro soldados que participaron en las acciones de seguridad.

“Nuestras condolencias, nuestro cariño, agradecimiento y admiración a los elementos del Ejército que perdieron la vida. Cuatro hombres muy preparados, pero sobre todo con mucha entrega al país”, expresó.

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Sheinbaum extendió su reconocimiento a los familiares, compañeros de armas y a toda la Secretaría de la Defensa Nacional por la pérdida de los elementos militares.

Gobierno federal presentará informe sobre captura de “El Chapo Isidro”

La mandataria anunció que durante la conferencia se presentarían detalles del operativo realizado en Sinaloa.

Para ello, informó sobre la participación del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, quien explicaría las circunstancias de la detención de “El Chapo Isidro”.

También señaló que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el titular de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, presentarían información sobre las acciones de seguridad implementadas en la entidad.

Sheinbaum afirmó que estas operaciones forman parte del trabajo permanente del Gobierno federal para atender la violencia y recuperar las condiciones de seguridad en Sinaloa.

IO