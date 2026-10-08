Tras ser un famoso MEME, Edgar se va a casar este fin de semana y las redes sociales explotan

Uno de los videos más antiguos y más populares de las redes sociales, es la caída de ‘Edgar’, un niño que cautivó el Internet con una vivencia que hoy se recuerda con mucho cariño. Sin embargo, los años han pasado y aquel menor ahora se convirtió en todo un adulto, quien está cerca de dar un paso muy importante en su vida.

El protagonista del primer MEME, va a llegar al altar

Se sabe que Edgardo Martínez Esparza, nombre real del joven, llegará al altar el próximo fin de semana, por lo que aquí te contamos todo lo que se sabe sobre su boda, la cual se va a celebrar el 10 de octubre de 2026.

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Recordemos que, fue en agosto del 2025, cuando la pareja anunció que su enlace matrimonial se llevaría a cabo el siguiente 10 de octubre en Cuatro Ciénegas, Coahuila.

¿Cuánto tiempo tiene Edgardo con su novia?

Según la información que ha sido revelada, la pareja llega al altar después de 8 ocho años de relación, la joven se llama Valeria Bermea, quien en sus perfiles de redes sociales suele publicar algunos detalles de su vida, aunque ella no es influencer.

A través de redes sociales, el año pasado la pareja compartió que se comprometió, y en junio del 2026 realizó su despedida de soltera junto a sus familiares y personas cercanas.

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Por su parte, el joven ha tenido una gran popularidad, tras el video ‘La Caída de Edgar’, donde se puede ver a Edgardo Martínez Esparza caminar por un tronco, mientras le mueven el mismo para que se caiga, momento que se hizo viral.

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