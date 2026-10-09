Eduin Caz denuncia cobro de 100 mil pesos de agua y 12 mil de luz en su casa

El cantante Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, expresó su inconformidad en redes sociales después de recibir dos recibos de servicios públicos con montos que calificó como sorprendentes. El artista reveló que enfrenta un cobro de 100 mil pesos por el suministro de agua y otro de 12 mil pesos por electricidad, cantidades que contrastan con sus pagos habituales.

A través de sus historias de Instagram, el intérprete explicó que todavía investiga el origen de la factura del agua. Aunque afirmó que puede cubrir el importe si se confirma que debe pagarlo, aclaró que su principal molestia no está relacionada con el dinero, sino con las acciones detrás de estos cobros.

“No sé cómo empezar este video. Estoy sorprendido. Hace un par de días me quedé que me habían llegado 100 mil pesos de agua. Estamos todavía investigando, y si tengo que pagarlos, se van a pagar, de eso no hay no hay detalle. El problema no es el dinero, el problema son las acciones”, declaró.

¡De pagar mil 200 pesos de luz a recibir un cobro de 12 mil! El cantante Eduin Caz expresó su molestia tras recibir un recibo de 12 mil pesos de la CFE en su vivienda de Tijuana, cuando asegura que normalmente paga entre 800 y 1,200 pesos. https://t.co/F6CzzGvO9p — José Ibarra (@JoseibarraBC) October 9, 2026

¿Por qué Eduin Caz recibió un recibo de luz de 12 mil pesos?

La inconformidad del cantante aumentó cuando recibió su factura de electricidad. Según explicó, normalmente paga entre 800 y mil 200 pesos de luz, debido a que su propiedad cuenta con numerosos paneles solares.

Sin embargo, el recibo más reciente ascendió a 12 mil pesos, una cantidad que consideró inusual, sobre todo porque aseguró que pasa largos periodos fuera de casa por sus compromisos profesionales y sus giras.

“Hoy me llegó el recibo de la luz. Yo tengo tapizada mi casa de paneles solares. Acostumbrado me llegan 800, a lo mucho mil 200 pesos de luz... 12 mil pesos, güey, me llegaron. Ni estaba. Estaba en España. Me la paso en Ciudad de México. O sea, de gira”, relató.

El vocalista de Grupo Firme señaló que tanto él como su familia suelen ausentarse de la propiedad, por lo que cuestionó las razones del incremento en el cobro de electricidad.

“No estoy entendiendo qué está pasando, pero ojalá el dinero lo usaran para arreglar el problema, pero lo peor del caso es que se lo van a robar otra vez. Qué tristeza”, expresó.

Hasta el momento, de acuerdo con la información compartida en sus declaraciones, Eduin Caz continúa investigando el origen de los cobros. No se detalló si las facturas corresponden a un error de medición, un ajuste en la facturación o alguna otra causa.