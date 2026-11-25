La presentación de Santos Bravos en la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 generó gran expectativa entre sus seguidores, al grado de que los boletos entregados al público en general se agotaron durante la jornada de este martes en Mérida.

Desde temprana hora, decenas de personas acudieron al Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI para conseguir entradas para el espectáculo, programado para el viernes 27 de noviembre a las 8:00 de la noche en el Centro de Espectáculos Montejo.

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La demanda superó la disponibilidad de pases, por lo que varios asistentes se quedaron sin boletos. Ante las largas filas, los organizadores salieron en dos ocasiones para informar que ya no había entradas disponibles para la presentación de la agrupación.

El anuncio provocó molestia entre algunos fanáticos que llevaban varias horas esperando. Después de recibir la confirmación, las personas comenzaron a retirarse del recinto, mientras que otras consideraron acudir a localidades donde también se realizaría la entrega de boletos.

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Por su parte, quienes todavía buscan entradas para los espectáculos de la feria pueden acudir a la distribución de boletos de Bronco y Cañaveral, que continuaba en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.