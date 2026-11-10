Aislinn Derbez manda mensaje de apoyo a Vadhir y José Eduardo para después eliminarlo

La actriz Aislinn Derbez acaparó la atención pública tras compartir un mensaje de apoyo para sus hermanos Vadhir y José Eduardo Derbez. Este mensaje llega en un momento tenso para ambos hermanos; sin embargo, poco después de compartir su mensaje borró la publicación.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la actriz compartió una fotografía al lado de sus hermanos con un mensaje de cariño y apoyo. Esto fue interpretado como una demostración explícita de cariño; sin embargo, el eliminar la foto a pocas horas generó confusión entre los seguidores.

Noticia Destacada Nueva denuncia en contra de Vadhir Derbez por presunto abuso, relacionaría a su hermano José Eduardo

¿Por qué Aislinn Derbez borró el mensaje de apoyo a Vadhir y José Eduardo?

Fue en su cuenta de Instagram que Aislinn Derbez compartió la fotografía al lado de sus hermanos, acompañada de un emoticón de corazón azul y la frase “Los tqm”. El mensaje llegó en medio de las intensas controversias mediáticas que han rodeado a la familia durante las primeras semanas del mes de noviembre.

El trasfondo de la publicación surge en un periodo convulso para la dinastía Derbez. Por un lado, Vadhir enfrenta un proceso legal derivado de una investigación por presunto abuso sexual; mientras que José Eduardo se encuentra expuesto al foco informativo tras confirmarse la reciente ruptura de su relación con Paola Dalay.

Aislinn Derbez manda mensaje de apoyo a Vadhir y José Eduardo. / Facebook: Aislinn Derbez.

Aunque Aislinn no añadió comunicados directos ni hizo referencia explícita a la situación jurídica o personal de sus hermanos, la divulgación de la imagen generó una ola de reacciones en redes sociales. Posteriormente; usuarios señalaron la eliminación de la publicación, alimentando especulaciones sobre si la actriz buscó distanciar su postura.

A pesar de haber eliminado la imagen de su perfil de Instagram, diversos usuarios y medios tomaron captura de pantalla de la publicación. Sin embargo; tras borrar la publicación, Aislinn Derbez no ha emitido declaraciones adicionales sobre el borrado de la fotografía y del mensaje.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal