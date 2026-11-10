Afirman que Paola Dalay dejó a su hija para disfrutar su nueva relación, la influencer responde

Apenas hace unos días, Paola Dalay y José Eduardo Derbez confirmaron por medio de un video que publicaron en sus redes sociales, después de tener siete años de relación y una hija.

Tras la confirmación de su separación, la modelo reveló en una entrevista con varios medios de comunicación, que tenía una relación sentimental con el futbolista, César Romo. Sin embargo, también afirmó que no hubo una infidelidad de su parte en contra de José Eduardo Derbez.

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¿Paola Dalay dejó a su hija tras su separación de José Eduardo Derbez?

El rumor comenzó con las declaraciones del periodista de espectáculos, Emilio Morales, quien afirmó que la modelo está viviendo con su nueva pareja, por lo que tomó la decisión de dejar a su hija con el hijo de Victoria Ruffo.

Sin embargo, Paola Dalay hizo una dinámica en sus redes sociales, donde la joven aseguró que no vive con su nueva pareja, y menos que dejó a su pequeña hija.

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¿Por qué se separó de José Eduardo Derbez?

La pareja de famosos, comentó que habían tomado la decisión de dar por terminada su relación, aunque no revelaron los motivos que los llevaron a vivir ese momento. Luego de la polémica que se generó, la joven modelo anunció que tenía una relación con César Romo.

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