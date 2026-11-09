¿José Eduardo Derbez involucrado en el caso de Vadhir? Esto dijo el actor tras caso de violación

En medio de la fuerte polémica que enfrenta Vadhir Derbez, ahora su hermano José Eduardo Derbez fue cuestionado por los medios de comunicación sobre la investigación que tiene por una presunta violación en la Ciudad de México.

El actor y comediante tuvo que responder sobre si confiaba en la inocencia de Vadhir Derbez, José Eduardo no reveló más detalles y comentó que prefiere esperar el desarrollo del procedimiento judicial.

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“Yo confío en el proceso que se tenga que llevar, ¿no? Y, este, y en las leyes"

¿José Eduardo Derbez está involucrado en la polémica de su hermano?

En el mismo encuentro con la prensa, algunos reporteros insistieron en preguntarle sobre las versiones que afirman estaría involucrado en las acciones de Vadhir Derbez, esto como un testigo de los hechos.

“Pero ¿qué me acusan? Pero ¿eso en dónde está? O sea, ¿quién, quién lo dijo? ¿O está en un papelito o está en...?”

Al final, el actor dejó en claro que desconocía que exista un procedimiento en su contra, también aseguró que desconoce el origen de estos comentarios que lo relacionan con la polémica que enfrenta Vadhir Derbez.

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Recordemos que, José Eduardo Derbez está enfrentando sus propios problemas, luego de confirmar hace unos días que está separado de Paola Dalay, madre de su única hija.

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