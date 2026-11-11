Frankie Muniz es trasladado a un hospital tras accidente de auto; ¿cuál es su estado de salud?

El actor estadounidense Frankie Muniz, reconocido mundialmente por su papel protagónico en la serie de televisión ‘Malcolm el de en medio’, fue trasladado de emergencia a un centro médico local tras sufrir un aparatoso accidente automovilístico este miércoles 11 de noviembre de 2026.

El choque en el que se vio involucrado el actor ocurrió mientras realizaba vueltas de práctica en el famoso circuito Daytona International Speedway, en Florida. Posterior al incidente se compartió un comunicado donde se informó el estado actual de Frankie Muniz.

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¿Cómo fue el accidente del actor y cómo se encuentra?

El intérprete de 40 años, quien compite como piloto profesional de carreras, se preparaba a bordo de un vehículo Ford Mustang Dark Horse R para participar en el evento benéfico de exhibición Ford Proud to Honor Veterans Day Classic, programado en el marco de las conmemoraciones del Día de los Veteranos.

Durante la sesión de entrenamiento, Muniz perdió el control del automóvil, requiriendo la intervención inmediata de los equipos de rescate del circuito, mismos que tuvieron que cortar una sección del techo del vehículo para lograr la extracción del actor de forma segura.

Tras ser retirado del vehículo, Muniz fue trasladado a un hospital cercano para ser sometido a evaluaciones médicas detalladas. A través de un comunicado conjunto difundido por Ford Racing y la escudería Reaume Brothers Racing, se confirmó que el actor se encuentra "consciente y alerta".

Las organizaciones y el equipo solicitaron a los aficionados y a los medios de comunicación respetar la privacidad de la familia del piloto mientras se aguarda por nuevos partes sobre su salud.

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