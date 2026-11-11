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Hijas de Laura Bozzo no habrían estado con la conductora en su crisis de salud

La condición de salud de la conductora ha mejorado, pero no ha sido dada de alta del hospital.

Por Redacción Por Esto!

11 de nov de 2026

1 min

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Hijas de Laura Bozzo no habrían estado con la conductora en su crisis de salud
Hijas de Laura Bozzo no habrían estado con la conductora en su crisis de salud / Instagram:laurabozzo_of

Desde hace varias semanas, mucho se ha comentado sobre la salud de Laura Bozzo, una situación que ha tenido a los medios de comunicación muy alertas sobre la condición que enfrenta la conductora de televisión.

Fue el pasado 13 de octubre en Acapulco, Guerrero, cuando se dio a conocer que Laura Bozzo tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por problemas de salud que se fueron complicando, por lo que tuvo que ser trasladada a la Ciudad de México, donde permanece en un hospital.

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¿Qué ha pasado con las hijas de Laura Bozzo?

Y aunque las cosas parecen estar estables en lo que respecta a la salud de la conductora, ahora se ha revelado que existe un posible distanciamiento entre Laura Bozzo y sus hijas Victoria y Alejandra de la Fuente.

Además, fue la propia conductora Andrea Escalona, quien señaló que Laura Bozzo sigue conectada a un soporte respiratorio, por lo que no ha sido dada de alta.

Mientras que, Martha Figueroa puntualiza que Bozzo únicamente requiere oxígeno complementario, un recurso que probablemente deba utilizar ya de forma permanente.

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Sin embargo, lo preocupante, es que se reveló que sus hijas ya se están desentendiendo de ella, esto luego de saber que el riesgo más complicado para la conductora ya ha pasado, esto lo mencionó la comunicadora.

"Lo triste de esto es que parece que sus hijas ya se están desentendiendo del tema, como que dijeron ‘ya la libró’, entonces que ya la dejaron ahí como un poco solita"

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