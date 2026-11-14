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Liberan a Gabito Ballesteros tras 17 horas detenido en Querétaro; esto se sabe de su situación legal

El cantante salió de las instalaciones de la FGR la noche de este sábado; todavía no se conocen las condiciones de su liberación ni el futuro de la investigación.

Por Redacción Por Esto!

14 de nov de 2026

1 min

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Gabito Ballesteros recuperó su libertad la noche del 14 de noviembre, luego de ser presentado ante la FGR tras el operativo en Querétaro.
Gabito Ballesteros recuperó su libertad la noche del 14 de noviembre, luego de ser presentado ante la FGR tras el operativo en Querétaro. / Especial

El cantante de corridos tumbados Gabito Ballesteros recuperó su libertad la noche de este sábado 14 de noviembre de 2026, luego de permanecer aproximadamente 17 horas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Querétaro, tras el operativo que se realizó después de la suspensión de su concierto en la Feria Internacional Ganadera.

El intérprete salió de las instalaciones de la Fiscalía alrededor de las 21:10 horas, a bordo de una camioneta que abandonó el inmueble por la parte posterior de la delegación.

La liberación ocurre después de que el artista fuera presentado ante el Ministerio Público Federal por una investigación relacionada con la posible portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de presuntos actos de desobediencia y resistencia de particulares.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente las condiciones específicas de su liberación ni si deberá cumplir alguna medida relacionada con la investigación.

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