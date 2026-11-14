Catean vivienda en la Supermanzana 221 de Cancún por presunto narcomenudeo

Un fuerte despliegue de seguridad protagonizado por corporaciones estatales y fuerzas federales sorprendió a los habitantes de la Supermanzana 221 de este destino turístico, luego de que las autoridades ejecutaran una orden de cateo en una vivienda presuntamente vinculada con delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo. ​

La intervención judicial se llevó a cabo en un inmueble localizado sobre la calle 82, específicamente en el tramo comprendido entre las calles 107 y 105 Norte.

Al sitio arribaron agentes de la Policía de Investigación (PDI), adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, quienes actuaron en estrecha coordinación y bajo el resguardo perimetral de efectivos de seguridad de los tres órdenes de gobierno para garantizar el desarrollo de la diligencia sin contratiempos. ​

De acuerdo con los reportes preliminares en el lugar de los hechos, la presencia policial llamó la atención de los vecinos de la zona, quienes observaron el acordonamiento parcial de la vialidad mientras los elementos ministeriales y peritos ingresaban a la propiedad.

Durante varias horas, el personal especializado permaneció al interior del predio realizando inspecciones minuciosas, levantamiento de posibles indicios y las actuaciones correspondientes derivadas de una carpeta de investigación abierta previamente por la probable comercialización de sustancias ilícitas en ese sector. ​

Una vez concluidas las labores periciales y de búsqueda dentro de la vivienda, los agentes procedieron a colocar los sellos oficiales de aseguramiento en los accesos principales del domicilio.

Con esta acción, el inmueble quedó formalmente bajo resguardo policial y a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Común, instancia que dará continuidad a las indagatorias legales pertinentes. ​Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General del Estado no ha emitido un comunicado oficial detallando el saldo final de la incursión.

Por ello, se mantiene bajo reserva si al interior del domicilio se logró el aseguramiento de dosis de narcóticos, equipo táctico, armas o algún otro objeto constitutivo de delito, así como si se concretó la detención de personas presuntamente implicadas en estas actividades ilícitas.

Se prevé que en el transcurso de las próximas horas las autoridades ministeriales amplíen la información conforme avancen las investigaciones.