Natanael Cano fue visto supuestamente borracho en los 'Premios Juventud 2026'

Durante la celebración de los Premios Juventud 2026, la cual se hizo en Europa por primera ocasión en el Auditorio Starlite Marbella en Málaga, España, donde se vivieron momentos que están causando polémica en las redes sociales.

Uno de los momentos más polémicos es el que ha protagonizado el cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, quien al parecer estuvo un poco pasado de copas durante el evento, tema que los fans no han dejado pasar por alto.

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¿Natanael Cano estaba tomando la entrega de premios?

En las plataformas digitales han comenzado a salir varias imágenes del cantante, donde se le puede ver caminando por los pasillos del recinto, lo que llamó la atención, es que sus pasos eran lentos y estaba tambaleándose de un lado a otro.

Por ese motivo, uno de sus amigos y colegas, Gabito Ballesteros, lo cuida para evitar un accidente, pero las cosas se complicaron cuando le tocó subir al escenario.

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En ese momento, Natanael Cano estaba con un vaso en la mano, su pronunciación no fue la mejor y era evidente que no podía seguir el mismo ritmo de siempre, aunque los comentarios han sido muchos en redes sociales, el cantante no ha dicho nada al respecto.

Sin embargo, las redes sociales han sido muy duras con Natanael Cano, pues afirman que eso es una falta de profesionalismo, mientras que parte de sus fans más leales, han pedido que lo dejen disfrutar a su forma.

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