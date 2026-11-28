Luis de Llano volvió a generar controversia tras hablar sobre el proceso legal que enfrenta con Sasha Sokol.

En una entrevista para Ventaneando, transmitida el 27 de noviembre, el productor aseguró que actualmente no cuenta con dinero suficiente para pagar la reparación del daño y confirmó que su defensa busca revisar el monto mediante una apelación.

Durante la conversación con Pati Chapoy, De Llano explicó que se jubiló de Televisa en 2016 y que, según su versión, desde que comenzó la polémica no ha conseguido las oportunidades laborales que tenía anteriormente.

“Me he visto en la necesidad de vivir de mi pensión y de lo que yo recibo de mis asistencias sociales que existen por parte del gobierno”, declaró.

El productor también mencionó que tiene dos hijas que continúan estudiando, una en preparatoria y otra en la universidad, y que debe cubrir sus gastos familiares.

Durante la entrevista, Luis de Llano aseguró que no puede cubrir la indemnización establecida en el proceso civil por daño moral que Sasha Sokol ganó en su contra.

El productor calificó la cantidad como “astronómica y completamente desproporcionada”, aunque no reveló la cifra exacta.

Según explicó, su defensa presentó una apelación para que se revise el monto fijado por las autoridades.

Luis de Llano se niega a ofrecer otra disculpa pública a Sasha Sokol

Otro de los puntos que abordó durante la entrevista fue la disculpa pública que debe ofrecer a Sasha Sokol como parte de las medidas ordenadas por la autoridad judicial.

De Llano sostuvo que ya se disculpó y descartó emitir un nuevo mensaje en los términos que solicita la cantante.

“Ya le pedí una disculpa, lo único que no le pedí una disculpa es por lo que ella me acusa”, expresó el productor.

La postura contrasta con la de Sasha Sokol, quien señaló que el video de disculpa publicado anteriormente no cumplió con lo establecido en la sentencia judicial.