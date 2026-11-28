La desaparición de Aime Sofía Abarca Mass, de 13 años, movilizó a la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Campeche, luego de que se reportara que fue vista por última vez el pasado 27 de noviembre en su domicilio, ubicado en la calle 24 de la localidad de Kila, en Lerma.

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De acuerdo con la ficha difundida por la dependencia, desde ese día se desconoce el paradero de la adolescente, por lo que se solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita localizarla.

Aime Sofía es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.50 metros, tiene tez morena clara, rostro ovalado, ojos pequeños y alargados de color café, cabello castaño, corto y lacio, nariz pequeña y recta, así como boca mediana y labios gruesos.

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Entre sus señas particulares se encuentran dos lunares, uno en el cuello y otro en la ceja derecha, además de dos franjas de ausencia de vello en esa misma ceja y dos quemaduras en las piernas.

La Comisión Local de Búsqueda pidió a la población que, en caso de contar con información sobre su ubicación, se comunique al 981 107 0768, número de WhatsApp, o al 981 811 0346. También recibe reportes a través de sus redes sociales, en Facebook como CLBPCampeche.

JGH