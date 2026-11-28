Dos estaciones de servicio de la cadena La Gas, ubicadas en San Francisco de Campeche, fueron cateadas este sábado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de una investigación por la presunta venta de combustible en cantidades menores a las pagadas por los consumidores.

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De acuerdo con información extraoficial, las diligencias se realizaron con órdenes judiciales, luego de una denuncia anónima que alertó sobre posibles irregularidades en el despacho de gasolina.

Uno de los establecimientos intervenidos se encuentra sobre la avenida José López Portillo, en la colonia Kanisté, frente a Plaza del Mar. La segunda estación está ubicada sobre la avenida Pedro Sáinz de Baranda, en el malecón de la ciudad. Ambas cuentan con la identificación comercial La Gas.

En los operativos también participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Semar), quienes apoyaron las diligencias ministeriales.

Estos cateos se suman a los realizados la semana pasada en otras dos gasolineras de la capital campechana, una ubicada en la zona de Kalá y otra sobre la avenida CTM.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles oficiales sobre los resultados de las inspecciones, posibles aseguramientos o personas detenidas.

JGH