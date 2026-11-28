La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su gobierno ampliará de manera gradual las becas para estudiantes de licenciatura, como parte de la estrategia para garantizar la continuidad educativa de los jóvenes y reducir la deserción escolar por motivos económicos.

Durante la entrega de Becas para el Bienestar en el municipio de Centro, Tabasco, este sábado 28 de noviembre de 2026, la mandataria informó que los programas de apoyo económico para estudiantes benefician actualmente a 20 millones de becarios en todo el país.

Sheinbaum destacó la continuidad de la Beca Benito Juárez para estudiantes de educación media superior, así como la implementación de la Beca Rita Cetina para alumnos de secundaria y el apoyo para útiles y uniformes escolares en primaria.

Sheinbaum anuncia 400 mil nuevos lugares en preparatorias

La presidenta señaló que su administración realiza más de 400 acciones de infraestructura educativa en el país, con el objetivo de generar 400 mil nuevos espacios en educación media superior.

Explicó que las dificultades económicas y la distancia entre los planteles y los domicilios de los estudiantes figuran entre las causas del abandono escolar.

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En el caso de Tabasco, informó que se construyen ocho preparatorias del modelo educativo Margarita Maza, además de que se contempla la creación de un nuevo Instituto Tecnológico en Comalcalco y un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Sheinbaum atribuye reducción de la pobreza a salarios y programas sociales

Durante su discurso, la mandataria aseguró que más de 17 millones de mexicanos salieron de la pobreza durante los últimos ocho años, resultado que atribuyó principalmente al incremento del salario mínimo y a la implementación de los programas del Bienestar.

Indicó que el salario mínimo mensual pasó de aproximadamente dos mil 800 pesos en 2018 a más de nueve mil 500 pesos en 2026, y reiteró el compromiso de incrementar esta remuneración cada año por encima de la inflación.

Sheinbaum también defendió la entrega de becas universales, independientemente del promedio académico de los estudiantes, y sostuvo que ampliar el acceso a la educación constituye una de las estrategias de su gobierno para disminuir la inseguridad y la violencia en el país.

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