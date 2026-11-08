Muere Charles F. Porter; actor de “Dr. House” a los 47 años de edad.

La industria del entretenimiento internacional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del actor, productor y cineasta Charles F. Porter, quien perdió la vida a los 47 años de edad en su residencia ubicada en Calabasas, California. La noticia conmocionó a sus seguidores y fanáticos de la serie “Dr. House” en dónde participó como una aparición especial.

De acuerdo con la información confirmada por los familiares del actor a medios especializados como ‘The Hollywood Reporter', el deceso del aclamado intérprete ocurrió tras enfrentar de manera valiente y prolongada una dura enfermedad durante casi dos décadas.

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¿De qué falleció Charles F. Porter; actor de “Dr. House”?

Charles F. Porter libró una batalla de 17 años y medio contra el linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta directamente al sistema linfático. El actor fue diagnosticado por primera vez en el año 2010, lo que marcó un antes y un después en su vida personal y profesional.

A lo largo de los años, el intérprete se sometió a múltiples tratamientos médicos complejos e intervenciones de alta exigencia para contener la enfermedad. Entre los procedimientos más significativos destacó un trasplante de células madre al que se sometió en 2011, además de diversas fases de quimioterapia tras sufrir recaídas a lo largo del tiempo.

Durante su proceso clínico, recibió atención especializada; en apariciones públicas y reflexiones compartidas en años recientes, Porter reconoció que el padecimiento conllevó momentos de dolor, incertidumbre y desafíos emocionales, aunque siempre procuró mantener una perspectiva resiliente y enfocada en el valor de cada día.

En el momento de su fallecimiento, Charles F. Porter estuvo arropado por sus seres más queridos en su hogar. Le acompañaron su esposa, Candice Tab-Porter; su cuñada, Renée Tab; y su mejor amigo y excompañero de equipo en Duke, William L. Hill. Su esposa, Candice, con quien compartió 18 años de matrimonio, dedicó un conmovedor mensaje público para despedirlo.

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