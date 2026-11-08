Persiste el bloqueo de Madres Buscadores de Quintana Roo en la entrada de la zona hotelera de Cancún

A punto de cumplirse las 48 horas de bloqueo en la entrada de la zona hotelera de Cancún, las Madres Buscadoras de Quintana Roo no han establecido ningún acuerdo con las autoridades para liberar la vialidad la noche de este domingo.

Las participantes en la manifestación señalaron que en el transcurso del día no se presentó ninguna autoridad para tratar de dar una solución a sus exigencias de justicia y avances en las investigaciones de desapariciones y feminicidios.

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La Dirección de Tránsito Municipal mantiene activó un dispositivo vial para desviar la circulación vehicular hacia otras dos opciones para ingresar a la zona hotelera desde el centro de la ciudad, por la avenida conocida como El Table, ubicada en la parte posterior de la Plaza de Toros y por la avenida de Puerto Cancún.

En el transcurso del día, una de las integrantes de las Madres Buscadoras requirió de atención de paramédicos y fue trasladada a un hospital, por la picadura de un insecto que le ocasionó una alergia y dificultades para respirar.