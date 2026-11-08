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Persiste el bloqueo de Madres Buscadores de Quintana Roo en la entrada de la zona hotelera de Cancún

Las participantes en la manifestación señalaron que en el transcurso del día no se presentó ninguna autoridad para tratar de dar una solución.

Por Gabriel Alcocer

8 de nov de 2026

1 min

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El bloqueo continúa en la zona hotelera de Cancún.
El bloqueo continúa en la zona hotelera de Cancún. / Foto: Por Esto!

A punto de cumplirse las 48 horas de bloqueo en la entrada de la zona hotelera de Cancún, las Madres Buscadoras de Quintana Roo no han establecido ningún acuerdo con las autoridades para liberar la vialidad la noche de este domingo.

Las participantes en la manifestación señalaron que en el transcurso del día no se presentó ninguna autoridad para tratar de dar una solución a sus exigencias de justicia y avances en las investigaciones de desapariciones y feminicidios.

La conductora, originaria de Nueva York, presentó dolores en las piernas y fue trasladada al hospital

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La Dirección de Tránsito Municipal mantiene activó un dispositivo vial para desviar la circulación vehicular hacia otras dos opciones para ingresar a la zona hotelera desde el centro de la ciudad, por la avenida conocida como El Table, ubicada en la parte posterior de la Plaza de Toros y por la avenida de Puerto Cancún.

En el transcurso del día, una de las integrantes de las Madres Buscadoras requirió de atención de paramédicos y fue trasladada a un hospital, por la picadura de un insecto que le ocasionó una alergia y dificultades para respirar.

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