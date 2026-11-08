Dictan 50 años de prisión a Daniel Arizmendi ‘El Mochaorejas’ tras casi tres décadas de litigio 

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el Estado de México, obtuvo una nueva sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de Daniel Arizmendi López, alias “El Mochaorejas”. La resolución judicial pone fin a un proceso penal que se extendió durante casi tres décadas.

La sentencia emitida este 8 de noviembre de 2026 por la Fiscalía General de la República (FGR) añade un nuevo fallo condenatorio tras 28 años de litigio penal. La pena de 50 años y multa de 916 mil 312.50 pesos atiende a la responsabilidad penal comprobada por delincuencia organizada, lavado de dinero y portación/posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

#FGR obtiene sentencia de 50 años de prisión contra Daniel “N”, líder de organización criminal dedicada al secuestro. Más información ▶️ https://t.co/2nLnqZtFDy #ComunicadoFGR https://t.co/aRNZlcsn8n — FGR México (@FGRMexico) November 8, 2026

A lo largo de casi tres décadas, la defensa de Arizmendi promovió múltiples amparos y recursos legales. En años previos, tribunales ordenaron reponer procedimientos para evaluar presuntas violaciones al debido proceso en etapas iniciales del juicio, concluyendo en este nuevo pronunciamiento emitido por el Juez Federal a través de la FECOR.

Esta sentencia de 50 años se suma de forma acumulativa a otras penas previas emitidas en diversas causas penales. En conjunto, las distintas condenas impuestas a Daniel Arizmendi superan legalmente los 390 años de prisión. López cobró notoriedad durante la década de 1990 como líder de una de las organizaciones criminales dedicadas al secuestro más violentas registradas en México.

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