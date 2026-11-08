Gana Juego de Celebridades de Beisbol El Team Beltré al Team Larkin en el estadio Beto Ávila de Cancún

Todo un éxito resultó la visita de leyendas del Beisbol de las Grandes Ligas al Caribe Mexicano, quienes acudieron a participar en la Baseball United Cancún Week, evento que se cerró con el juego de sóftbol en el cual El Team Beltre venció 19-16 al Team Larkin, en duelo que se disputó en el diamante del Beto Ávila de Cancún.

Dicho juego que reunió a 15 expeloteros de distintas nacionalidades y con carreras ejemplares en el mejor beisbol del mundo, incluyendo a tres miembros del Salón de la Fama de Cooperstown, a pesar que en el Juego de Celebridades ya no estuvo el panameño Mariano Rivera.

En la cascarita beisbolera de celebridades; el conjunto Team Beltre estuvo integrado por Starling Marte, Elvis Andrews, Adrián Beltre, Julio Franco, Vinicio Castilla, Bartolo Colón, Félix Hernández, Rodrigo López e influencers cancunenses, quienes le ganaron 19-16 al Team Larkin, compuesto por Didi Gregorius, Robinson Canó, Barry Larkin, Oliver Pérez. Jurgen Jurrjens, Jay Jackson, además del exbasquetbolista mexicano Eduardo Nájera y el exfutbolista cancunense Alejandro Vela.

Desafío que estuvo muy disputado de principio a fin, en el que por cierto Adrián Beltre fue designado como el Jugador Más Valioso, gracias a cuatro cuadrangulares y 10 carreras producidas, evento en el cual estuvo presente la Gobernadora del estado.

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Cabe destacar, que el Baseball United Cancún Week, arrancó el pasado jueves por la mañana con un Foro para 200 estudiantes del Instituto Tecnológico de Cancún, en el Auditorio "Cecilio Chí" de dicha institución educativa, y al cual acudieron los inmortales Adrián Beltre y Barry Larkin, además de los expitchers mexicanos Rodrigo López y Oliver Pérez.

Por la noche, 152 afortunados quintanarroenses tuvieron la oportunidad de convivir con los 15 jugadores invitados en un cocktail de bienvenida, mismo que se llevó a cabo en el Hotel Krystal Grand Cancún de la Zona Hotelera.

Mientras que el viernes los exbeisbolistas dejaron a un lado los bats y los guantes, para jugar Golf en el Iberostar Golf Club Cancún, evento al cual se inscribieron 156 jugadores locales, quienes convivieron con gente como Vinicio Castilla y Adrián Beltré, quienes consiguieron premios individuales en esta competencia.

Finalmente, que el evento estelar del Baseball United Cancún Week se realizó el día sábado, donde los aficionados llegaron desde temprano al inmueble de la SM 21 y casa de los Tigres de Quintana Roo, para poderse tomar la fotografía con algunas de las leyendas y pedirles su autógrafo, por lo que por espacio de una hora y en grupos de cinco, los expeloteros asistentes estuvieron en la explanada principal del estadio, realizando esta actividad, acompañados por el "Tigre Chacho".