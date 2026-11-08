Choque en Venustiano Carranza y Madero deja a una pasajera de taxi lesionada

Una mujer resultó lesionada la tarde de este domingo luego de un choque entre un taxi y un automóvil Chevrolet tipo Matiz en el cruce de las avenidas Venustiano Carranza y Francisco I. Madero. Tras el impacto, el vehículo compacto terminó contra un poste de alumbrado público.

De acuerdo con los datos recabados, el conductor del Matiz no respetó el señalamiento de alto al llegar al cruce y se atravesó en el camino de un taxi con número económico 1479, que circulaba con preferencia de paso. Con la colisión, el automóvil salió proyectado y se estrelló de frente contra el poste.

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La mujer que viajaba como pasajera en la unidad de alquiler sufrió golpes en distintas partes del cuerpo. Al sitio llegaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes la valoraron, le brindaron los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron al Hospital General, donde recibiría atención médica.

Elementos del Departamento de Tránsito acudieron al lugar, tomaron conocimiento del hecho y realizaron el peritaje correspondiente. Con base en esas diligencias, determinaron que la responsabilidad recae en el conductor del Matiz, por la falta de precaución al conducir y por haber omitido el alto.

Fernando Baeza

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