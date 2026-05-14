Un menor motociclista termina hospitalizado tras fuerte choque con mototaxi en la Supermanzana 227 de Cancún

La tarde de este jueves se registró un aparatoso accidente de tránsito en la Supermanzana 227 de Cancún, específicamente en el cruce de las calles 102 y 22, donde un motociclista menor de edad y un mototaxi protagonizaron un fuerte choque que dejó como saldo al joven lesionado y trasladado a un hospital.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar de los hechos, ambos conductores circulaban por la zona cuando al llegar a la intersección presuntamente ninguno realizó su alto precautorio, lo que provocó que las unidades terminaran impactándose de manera violenta.

Tras el fuerte golpe, el menor de edad que conducía la motocicleta cayó sobre el pavimento y sufrió una severa lesión en una de sus piernas, situación que alarmó a vecinos y transeúntes que presenciaron el accidente.

Testigos señalaron que el estruendo del choque alertó a habitantes cercanos, quienes rápidamente salieron de sus domicilios para auxiliar a los involucrados y solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del número 911.

Minutos más tarde arribaron paramédicos de la empresa RIM, quienes brindaron atención prehospitalaria tanto al motociclista como al conductor del mototaxi perteneciente al sindicato Fesoc.

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Luego de realizar la valoración correspondiente, los socorristas determinaron que el menor requería atención médica especializada debido a la gravedad de la lesión que presentaba en la pierna, por lo que fue inmovilizado y posteriormente trasladado a un hospital para continuar con su tratamiento.

En tanto, el operador del mototaxi permaneció en el lugar del accidente en espera de la llegada de elementos de la Dirección de Tránsito, quienes realizaron el peritaje correspondiente para determinar cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades entre ambas partes.

La circulación en la zona se vio parcialmente afectada mientras los cuerpos de emergencia realizaban las labores de atención y los agentes de tránsito recababan información para integrar el reporte oficial del percance.

Vecinos de la Supermanzana 227 comentaron que no es la primera vez que ocurre un accidente en ese cruce, ya que aseguran que muchos conductores circulan a exceso de velocidad o no respetan los señalamientos viales, especialmente motociclistas y unidades de transporte público.

Ante esta situación, habitantes hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la vigilancia vial en el área y colocar mayor señalización preventiva con el objetivo de evitar nuevos accidentes que puedan poner en riesgo la vida de peatones y automovilistas.