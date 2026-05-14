Critican a Wendy Guevara por cobrar más 100 mil pesos por entrevista.

Wendy Guevara se encuentra en el centro de una nueva controversia tras ser señalada por solicitar una tarifa considerable por conceder entrevistas. La información fue dada en el podcast “Hágale como quiera”; espacio en donde supuestamente se señaló a la influencer de cobrar cientos de miles de pesos para dar entrevistas.

De acuerdo con la información dada, la creadora de contenido cobra más de 100 mil pesos para dar entrevistas. Estos comentarios rápidamente se hicieron virales en redes sociales, los comentarios fueron hechos por Óscar Zazueta, quién comentó que la influencer le cobró por participar en su podcast.

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¿Wendy Guevara cobra más de 100 mil pesos por entrevista?

La controversia estalló cuando el creador de contenido Óscar Zazueta, titular del podcast "Acá entre nozz", reveló públicamente que intentó pactar una entrevista con Wendy Guevara. Según Zazueta, la gestión se detuvo cuando el equipo de la influencer le informó que el costo por su participación era de 200 mil pesos.

El podcaster explicó que, tras analizar la propuesta, decidió no seguir adelante porque la inversión no le resultaba "redituable". Sus declaraciones se volvieron virales rápidamente, generando un debate sobre si el precio es justo por el nivel de exposición que Wendy ofrece o si es una cifra excesiva para medios independientes.

Reacción de los usuarios ante la controversia

Las críticas en redes sociales no se hicieron esperar; algunos usuarios la tildan de "perder el piso", mientras que sus seguidores más fieles defienden que su tiempo y su imagen son un negocio.

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Por su parte, Wendy ha mantenido una postura firme frente a las críticas sobre sus finanzas. En transmisiones recientes, ha recordado que su carrera es su sustento y que ahora, más que nunca, cuida su marca personal.

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