Wendy Guevara, Kunno y otros influencers viven aterrizaje de emergencia rumbo a Corea del Sur

Momentos de tensión vivieron varios influencers y artistas mexicanos luego de que el avión en el que viajaban hacia Corea del Sur tuviera que regresar de emergencia a la Ciudad de México debido a una falla detectada durante el trayecto.

Entre los pasajeros del vuelo se encontraban Wendy Guevara, Kunno, Celia Lora, Lolita Cortés y otros creadores de contenido e invitados especiales, quienes compartieron en redes sociales parte de la incertidumbre que vivieron tras el incidente aéreo.

De acuerdo con los primeros reportes, el problema ocurrió en el vuelo AM090 de Aeroméxico, un avión Boeing 787-8 que tenía como destino final la ciudad de Seúl, con una escala técnica en Monterrey. La tripulación detectó una falla relacionada con el parabrisas de la aeronave, lo que obligó a modificar el itinerario y regresar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La periodista María Luisa Valdés relató que el desperfecto fue notificado después de varias horas de viaje y cuando los pasajeros ya se encontraban cenando dentro del avión. Según explicó, el personal informó que sería necesario cambiar de aeronave para continuar con el trayecto.

😰 Lo que sería un viaje rumbo a Corea terminó convirtiéndose en una experiencia de angustia para decenas de pasajeros del vuelo AM090 de Aeroméxico, luego de que la aeronave tuviera que regresar de emergencia a la Ciudad de México tras detectarse una falla en el parabrisas.



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Aunque el aterrizaje se realizó sin mayores complicaciones y no se reportaron personas lesionadas, varios de los pasajeros manifestaron su molestia e inquietud por lo ocurrido. Hasta el momento, Aeroméxico no ha emitido un comunicado oficial detallando las causas exactas de la avería.

Por su parte, Wendy Guevara compartió en redes sociales que sintió miedo durante el incidente y explicó que el grupo tendría que esperar varias horas antes de volver a abordar otro avión. De acuerdo con la influencer, el nuevo vuelo estaba programado para salir alrededor de las 7 de la noche tras la revisión correspondiente.

El viaje formaba parte de una celebración organizada por Viajes Lili, empresa que preparó una experiencia especial en Corea del Sur para influencers, artistas y conductores mexicanos. Sin embargo, la emoción inicial terminó convirtiéndose en preocupación tras el inesperado incidente aéreo.

Además de Wendy Guevara y Kunno, en el vuelo también viajaban figuras como Tania Vázquez, Nacho Casano, Gaby Ramírez, Vanessa Labios 4K, Jesús Galeana, Arturo Díaz, Pamela Carbajal de Mendoza y el DJ Eduardo “El Chile”.