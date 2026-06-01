Britney Spears reaparece con fotografía al lado del estilista Chris Appleton.

La aparición de Britney Spears junto al famoso estilista de las estrellas, Chris Appleton, ha encendido las redes sociales. Y es que; la cantante sorprendió con una fotografía tras vivir fuertes polémicas de su arresto y otra en donde comensales de un restaurante la señalaron de comportamientos inapropiados.

Tras estos señalamientos, la cantante se había mantenido alejada de las redes sociales, sin embargo, la inesperada colaboración visual muestra a una Britney radiante, marcando lo que muchos consideran un nuevo y fresco capítulo en su imagen pública. Esta fotografía generó emoción entre sus fanáticos.

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Así ha reaparecido Britney Spears en las redes sociales

La fotografía fue publicada por Chris Appleton y ha revelado detalles muy específicos que explican por qué ha causado tanto impacto en las últimas horas. La imagen marca la primera aparición pública de Britney Spears tras haber alcanzado un acuerdo legal por un reciente incidente de tránsito.

Sin embargo; otros detalles que sorprendieron fue que la cantante dejó atrás su clásico peinado rubio con volumen, rebelde o ligeramente despeinado, para lucir un cabello rubio completamente liso, pulido, sedoso y brillante mismo que es el sello característico del trabajo de Appleton.

A diferencia de una sesión de fotos editorial rígida, la imagen tiene una energía muy espontánea. Britney aparece parada detrás de la silla de Chris, inclinándose juguetonamente sobre su hombro y sacando la lengua de manera divertida. El propio Appleton acompañó la foto con un emotivo mensaje.

El estilista confesó que, al haber crecido en Inglaterra escuchando la música de Britney, este momento representaba "cerrar un círculo mágico" en su carrera, describiendo a la cantante como una de las almas más genuinamente amables que ha conocido.

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