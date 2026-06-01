Motociclista atropella a mujer frente a la Fiscalía de Campeche y la manda al hospital

Esta tarde se registró un hecho de tránsito sobre la avenida López Portillo frente a la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) donde un motociclista no se percató de la presencia de una mujer que cruzaba la arteria, atropellándola y provocándole lesiones de consideración que requirieron de traslado a un centro médico.

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De acuerdo con el reporte inicial, debido a que dicha avenida se encuentra en doble circulación por las actuales reparaciones que se están realizando, el conductor de la motocicleta afirmó no percatarse de la mujer que atravesaba la calle al momento en que él transitaba por la zona, acabando por impactar contra ella.

Al sitio se presentaron elementos de la Policía Estatal, así como paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes rápidamente se encargaron de estabilizar al motociclista y a la lesionada. Esta última presentó heridas que requerían una evaluación especializada, por lo que fue ingresada a la ambulancia 212 para su traslado urgente al Hospital General de Especialidades.

Mientras tanto, la motocicleta fue asegurada en el sitio y remitida hacia el corralón de la ciudad, mientras que el conductor fue detenido y trasladado hacia las oficinas del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes a hechos de tránsito con personas lesionadas.

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JGH