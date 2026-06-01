Mundial 2026: ¿Quién es quién en el Tri? La radiografía completa de los 26 convocados

A 10 días del debut de México en la Copa del Mundo 2026, Javier Aguirre ha definido a los 26 futbolistas que tendrán la responsabilidad de representar al país en el Mundial que se disputará en casa. La convocatoria mezcla experiencia mundialista, jóvenes promesas, figuras consolidadas en Europa y algunos nombres que buscarán escribir su propia historia en su primera Copa del Mundo.

Con una edad promedio de 27.4 años, el Tricolor presenta una de las plantillas más equilibradas de los últimos años, con 14 jugadores que vivirán su primer Mundial y 12 que ya conocen la exigencia del máximo escenario del futbol.

Porteros

Guillermo Ochoa (40 años) – AEL Limassol, Chipre

El gran referente de la Selección Mexicana. Disputará su sexto Mundial, una marca histórica para un futbolista mexicano. Sus actuaciones en Brasil 2014 y Rusia 2018 lo convirtieron en una leyenda del Tri. A sus 40 años sigue siendo una figura de liderazgo dentro del vestidor.

Carlos Acevedo (30 años) – Santos Laguna

Considerado durante años uno de los mejores porteros de la Liga MX. Su capacidad de reacción y juego con los pies lo llevaron finalmente a consolidarse como una opción confiable para la Selección.

Raúl Rangel (26 años) – Chivas

"El Tala" vive el mejor momento de su carrera. Se convirtió en una pieza clave del Guadalajara y llega como una de las apuestas a futuro para custodiar la portería nacional.

Defensas

Israel Reyes (24 años) – América

Versátil defensor capaz de jugar como central o lateral. Su regularidad con América le permitió convertirse en una pieza habitual para Javier Aguirre.

Jorge Sánchez (28 años) – PAOK, Grecia

Experimentado lateral derecho con recorrido europeo tras su paso por Ajax y Porto. Disputó el Mundial de Qatar 2022.

César Montes (29 años) – Lokomotiv Moscú, Rusia

Apodado "El Cachorro", es el líder de la zaga mexicana. Destaca por su juego aéreo, liderazgo y capacidad para marcar goles en jugadas a balón parado.

Johan Vásquez (27 años) – Genoa, Italia

Uno de los defensores mexicanos más consolidados en Europa. Ha logrado estabilidad en la Serie A italiana y es considerado uno de los mejores centrales mexicanos de la actualidad.

Jesús Gallardo (31 años) – Toluca

Experimentado lateral izquierdo que disputará su tercera Copa del Mundo. Su velocidad y capacidad ofensiva siguen siendo una de sus principales fortalezas.

Mateo Chávez (22 años) – AZ Alkmaar, Países Bajos

Una de las grandes sorpresas de la convocatoria. Formado en Chivas, dio el salto al futbol neerlandés y representa el relevo generacional en la lateral izquierda.

Mediocampistas

Edson Álvarez (28 años) – Fenerbahce, Turquía

El capitán del equipo y motor del mediocampo mexicano. Su liderazgo y recuperación de balón serán fundamentales para las aspiraciones del Tri.

Luis Chávez (30 años) – Dinamo Moscú, Rusia

Autor de uno de los goles más recordados de México en Qatar 2022. Su pegada de larga distancia y visión de juego lo convierten en una pieza indispensable.

Luis Romo (31 años) – Chivas

Jugador multifuncional que puede desempeñarse como mediocampista o defensa. Su experiencia en selección será clave durante el torneo.

Obed Vargas (20 años) – Atlético de Madrid, España

Nacido en Alaska y de ascendencia mexicana, es una de las joyas de la nueva generación. Su llegada al Atlético de Madrid confirmó su enorme potencial.

Álvaro Fidalgo (29 años) – Betis, España

Naturalizado mexicano. Después de convertirse en figura con América, dio el salto nuevamente a Europa. Destaca por su inteligencia táctica y capacidad de creación.

Brian Gutiérrez (22 años) – Chivas

Mexicoestadounidense nacido en Illinois. Es uno de los talentos emergentes que Aguirre decidió incorporar para fortalecer el futuro del combinado nacional.

Erik Lira (26 años) – Cruz Azul

Se consolidó como uno de los mejores mediocampistas defensivos de la Liga MX. Su disciplina táctica y recuperación de balón le dieron un lugar en la convocatoria.

Gilberto Mora (17 años) – Xolos

La gran joya del futbol mexicano. Es el futbolista más joven de la lista y uno de los talentos que más expectativa generan rumbo al futuro de la Selección.

Delanteros

Santiago Giménez (25 años) – Milan, Italia

Naturalizado mexicano y considerado el principal referente ofensivo del Tri. Tras triunfar en Países Bajos, llegó al Milan para competir en la élite europea.

Raúl Jiménez (35 años) – Fulham, Inglaterra

El delantero más experimentado del plantel. Después de superar una grave lesión de cráneo, logró reconstruir su carrera y mantenerse vigente en la Premier League.

Julián Quiñones (29 años) – Al-Qadisiya, Arabia Saudita

Naturalizado mexicano nacido en Colombia. Su velocidad, potencia física y capacidad goleadora lo convierten en un arma importante para Aguirre.

César Huerta (25 años) – Anderlecht, Bélgica

"El Chino" logró consolidarse como una de las figuras mexicanas más desequilibrantes. Su buen rendimiento con Pumas le abrió las puertas del futbol europeo.

Alexis Vega (28 años) – Toluca

Llega probablemente en el mejor momento de su carrera. Es uno de los futbolistas más determinantes del futbol mexicano gracias a su capacidad de generar peligro en el último tercio.

Orbelín Pineda (30 años) – AEK Atenas, Grecia

Un jugador de confianza para Javier Aguirre. Su movilidad, técnica y capacidad para jugar en distintas posiciones lo hacen una pieza valiosa.

Roberto Alvarado (27 años) – Chivas

"El Piojo" aporta sacrificio, velocidad y generación de juego por las bandas. Disputará su segundo Mundial.

Guillermo Martínez (30 años) – Pumas

Conocido como "Memote", se ganó su lugar gracias a su capacidad goleadora y juego aéreo. Vivirá su primera Copa del Mundo.

Armando González (22 años) – Chivas

Otra de las apuestas juveniles de Aguirre. El delantero rojiblanco ha mostrado gran capacidad de definición y hambre de protagonismo.