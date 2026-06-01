Suspenden clases este 2 de junio en todo Campeche por lluvias y alerta roja en nueve municipios

La Secretaría de Educación del Estado de Campeche (Seduc) anunció la suspensión de labores académicas este martes 2 de junio en todos los planteles de Educación Básica de la entidad, como medida preventiva ante el pronóstico de lluvias intensas a torrenciales que afectan gran parte del territorio campechano.

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La decisión fue tomada con base en la información proporcionada por la Secretaría de Protección Civil del Estado (Seprocicam), que mantiene en alerta roja a nueve municipios debido al riesgo de precipitaciones superiores a los 100 milímetros, así como posibles inundaciones, encharcamientos severos y afectaciones a la movilidad.

De acuerdo con el comunicado difundido por la Seduc en sus redes sociales, la suspensión aplica para todos los niveles de Educación Básica y tiene como finalidad salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal educativo.

Los municipios considerados con mayor riesgo son Campeche, Seybaplaya, Champotón, Tenabo, Hecelchakán, Calkiní, Dzitbalché, Hopelchén y Calakmul, donde se esperan lluvias intensas a torrenciales. Mientras tanto, Escárcega, Candelaria, Carmen y Palizada permanecen con pronóstico de precipitaciones fuertes a intensas.

La medida ocurre en un contexto de creciente preocupación por las lluvias registradas durante los últimos días. Uno de los casos más recientes se presentó en la comunidad de Alfredo V. Bonfil, donde decenas de viviendas resultaron afectadas por inundaciones derivadas de los escurrimientos y la acumulación de agua, obligando a las autoridades a habilitar refugios temporales y desplegar acciones de apoyo a la población.

Asimismo, Protección Civil ha advertido que las precipitaciones continuarán debido a la presencia de canales de baja presión, combinados con el ingreso constante de humedad procedente del Golfo de México y el Mar Caribe, condiciones que mantienen elevado el potencial de lluvias en toda la entidad.

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La Seduc informó que las actividades escolares podrían reanudarse el miércoles 3 de junio, siempre y cuando las condiciones meteorológicas sean favorables. Mientras tanto, exhortó a madres, padres de familia y comunidad educativa a mantenerse atentos a los avisos emitidos por las autoridades estatales y de Protección Civil.

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas inundadas y seguir únicamente la información difundida a través de canales oficiales ante la persistencia del temporal que afecta a Campeche.

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