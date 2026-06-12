Desfile del Día de Muertos mundialista en la CDMX: horario, ruta y qué otras actividades habrá este 13 de junio

La Ciudad de México va a vivir una celebración única con motivo del Mundial 2026 que se celebra en nuestro país. Por ese motivo en la capital mexicana se va a tener el Gran Desfile Mundialista, donde se va a vivir un ambiente único, el cual va a mezclar la pasión por el futbol y la tradición de Día de Muertos.

De acuerdo con la información que ha sido revelada, el Gran Desfile Mundialista, se va a contar con la presencia de catrinas, alebrijes, danzantes prehispánicos, homenajes a leyendas del futbol, todo esto sobre Paseo de la Reforma.

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¿Cuándo y a qué hora empieza el Desfile Mundialista en la CDMX?

El Gran Desfile Mundialista va a ser el próximo sábado 13 de junio de 2026, la cita es a partir de las 13:00 horas. De acuerdo a las autoridades, el recorrido va a tener una extensión de tres kilómetros.

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¿Cuál es la ruta del Desfile de Día de Muertos mundialista 2026 en la CDMX?

El recorrido del Gran Desfile Mundialista, va a comenzar en la zona de la Glorieta de la Diana Cazadora, va a recorrer todo Pasero de la Reforma, hasta terminar en el Monumento a la Revolución.

¿Además de Día de Muertos, qué otras actividades habrá en el Desfile?

Dentro del Gran Desfile Mundialista, se va a hacer una representación del juego de la pelota mesoamericano, trajes típicos de los 32 estados del país, carros alegóricos representativos de los Mundiales de 1970 y 1986, junto con el Mundial Femenil de 1971.

⚽️ No te pierdas el Gran Desfile Mundialista este sábado 13 de junio, un espectáculo con figuras monumentales, comparsas, música y mucha energía futbolera que recorrerá Paseo de la Reforma. 🏆🪇



🎊 ¡Únete a la celebración! 🎊 pic.twitter.com/Sl68ERkxNb — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 12, 2026

También, globos monumentales de las mascotas de los Mundiales celebrados en México, Juanito y Pique, batucada de luchadores, entre muchas otras actividades.

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