¿Te pueden cobrar de más por ver el fútbol? La Profeco aclara las reglas en restaurantes de Campeche

Ante la cercanía del periodo vacacional de verano, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso en marcha su programa de supervisión y vigilancia. Además, informó que hasta el momento no ha recibido quejas por cobros indebidos relacionados con los restaurantes o lugares en donde transmiten los partidos del Mundial de Clubes.

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La delegada de la Profeco, María Eugenia Enríquez Reyes, explicó que la dependencia también colabora en la atención de connacionales que arriban al país mediante el programa Héroes Paisanos, coordinado por el Instituto Nacional de Migración (INM).

Aclaró que la Profeco no tiene atribución en los derechos de transmisión, por lo que no pueden supervisar, verificar o intervenir sobre si existe algún derecho para transmitir o no, ya que la facultad del organismo federal es la de verificar, supervisar y asesorar a las personas consumidoras en la prestación de algún servicio o en la compra o venta de algún bien.

Con relación al periodo vacacional, dio a conocer que proporcionan atención en diversos puntos de arribo de nacionales y extranjeros, como es el aeropuerto de la ciudad capital, para atenderlos en caso de que registren algún problema en la contratación de algún servicio.

Entre estos se encuentra la renta de automóviles o servicios turísticos que hayan contratado los visitantes y que no cumplan con lo establecido en el pago que hicieron para hospedaje o tours por la entidad.

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JGH