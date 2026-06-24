Madonna explica porque su película biográfica fue cancelada 

La esperada película biográfica de Madonna, que estuvo en desarrollo bajo el sello de Universal Pictures, fue cancelada definitivamente. La noticia sorprendió a los seguidores de la artista que buscaban una explicación para cancelar este proyecto, y tras mucho tiempo, la cantante rompió el silencio y habló de este tema.

La reina del pop rompió el silencio en una entrevista exclusiva para la edición de verano de la revista Interview, revelando los verdaderos y conflictivos motivos detrás del colapso de la producción que buscaba contar su vida, y que gran parte de sus fanáticos esperaban con ansias.

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¿Por qué se canceló la película biográfica de Madonna?

De acuerdo con lo dicho por Madonna, el factor determinante para la cancelación fue una fuerte disputa financiera entre ella y los ejecutivos de Universal Pictures. La cantante, quien además de coescribir el guión iba a encargarse de la dirección, dejó claro que su trayectoria requería un presupuesto masivo que el estudio no estuvo dispuesto a financiar.

"Tuvimos un desacuerdo con Universal respecto al presupuesto que necesitaba. He tenido una vida extraordinaria, una vida enorme, así que necesitaba un gran presupuesto. No iba a ser una película independiente". explicó la cantante ante los medios.

MADONNA! 🖤 For her tenth Interview cover story, @madonna welcomed Interview EIC Mel Ottenberg into her London home to discuss faith, cinema, music, fame, and the stories that shaped "Confessions II." pic.twitter.com/6mFefHm9wS — Interview Magazine (@InterviewMag) June 22, 2026

Para intentar salvar el largometraje y reducir costos de producción, la artista propuso trasladar todo el rodaje a Serbia. Sin embargo, la propuesta fue rechazada de forma tajante por el estudio, abriendo una brecha de desconfianza mutua; Madonna relató que los ejecutivos llegaron a cuestionar su nivel de compromiso con el proyecto.

Tras la ruptura del acuerdo con Universal, la plataforma de streaming Netflix intentó rescatar la producción para transformarla en una serie de televisión, pero este camino también fracasó debido a trabas legales y creativas. Para poder reutilizar el guion original, Madonna debía recomprar los derechos a Universal por un precio excesivo dejando el proyecto cancelado.

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