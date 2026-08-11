Anticipan lluvias por arriba de lo habitual en Yucatán; estas son las zonas con mayor probabilidad de afectaciones

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que durante los próximos días se mantendrán condiciones favorables para lluvias por arriba de lo habitual en algunas zonas del estado, debido a la influencia de ondas tropicales, circulaciones de baja presión en altura y el flujo de humedad proveniente del Mar Caribe.

De acuerdo con el pronóstico, las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones se concentran principalmente en el centro, noroeste y suroeste de Yucatán, aunque también podrían registrarse lluvias significativas en sectores del oriente.

Noticia Destacada Vigilan zona de baja presión con 60% de desarrollo ciclónico cerca de Quintana Roo

Procivy precisó que esto no significa que lloverá de manera generalizada en todo Yucatán, ya que las precipitaciones podrían ser muy puntuales y de distribución irregular. Por ello, mientras en una localidad podría registrarse poca lluvia, en otra cercana una tormenta podría generar acumulados importantes en poco tiempo.

Municipios donde se esperan lluvias

En la zona Centro, los municipios considerados son Izamal, Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Kantunil, Sanahcat, Sudzal, Tekal de Venegas, Tekantó, Tepakán, Teya, Tunkás y Xocchel.

Para el Suroeste, la probabilidad de lluvias abarca Celestún, Chocholá, Halachó, Hunucmá, Kinchil, Kopomá, Maxcanú, Opichén, Samahil y Tetiz.

Noticia Destacada Clima cálido sigue cobrando vidas; la Península de Yucatán suma seis fallecidos durante el año

En el Noroeste, donde se encuentra Mérida como cabecera regional, también se contempla la posibilidad de lluvias en Abalá, Acanceh, Baca, Conkal, Chicxulub Pueblo, Ixil, Kanasín, Mocochá, Progreso, Seyé, Tahmek, Tecoh, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual, Ucú, Umán y Yaxkukul.

Asimismo, Procivy mantiene bajo vigilancia la región Oriente, con Valladolid como cabecera regional, donde podrían registrarse lluvias en Cantamayec, Cuncunul, Chacsinkín, Chankom, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Dzitás, Kaua, Peto, Quintana Roo, Sotuta, Tahdziú, Tekom, Temozón, Tinum, Tixcacalcupul, Uayma y Yaxcabá.

Las lluvias puntuales podrían generar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, afectaciones a vialidades y reducción de la visibilidad, por lo que las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones durante las tormentas.

Protección Civil Yucatán señaló que las condiciones meteorológicas se mantendrán en vigilancia permanente, con el objetivo de informar oportunamente sobre las zonas donde se presenten precipitaciones de mayor intensidad.