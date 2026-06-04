Shia LaBeouf se declara culpable por agresión en Nueva Orleans; ¿cuál será la sentencia?

El actor estadounidense Shia LaBeouf se declaró culpable ante una corte de Luisiana de tres cargos de agresión simple, mismos que se encuentran derivados de una violenta pelea en un bar de Nueva Orleans ocurrida el pasado 17 de febrero durante las festividades de Mardi Gras.

El incidente se desató pasada la medianoche en la turística calle Royal Street, luego de que el actor fuera expulsado de un bar. De acuerdo con las investigaciones policiales y varios videos que se volvieron virales en redes sociales; LaBeouf se comportó de forma agresiva, profirió insultos homófobos y atacó físicamente a tres personas.

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¿Cuál será la sentencia de Shia LaBeouf tras declararse culpable?

Con esta resolución judicial, el actor evita ir a prisión a cambio de someterse a una estricta supervisión legal y tratamiento médico. La jueza Juana Marine-Lombard le impuso una sentencia suspendida de seis meses y dos años de libertad condicional al protagonista de la saga “Transformers” e “Indiana Jones”.

Como parte de los requisitos para no ingresar a la cárcel, LaBeouf deberá completar un programa obligatorio de rehabilitación por abuso de alcohol y sustancias, asistir a clases de control de la ira, recibir capacitación en sensibilización y mantenerse completamente alejado tanto de las víctimas como del establecimiento donde ocurrió el altercado.

Tras confirmarse el veredicto, la defensa legal del actor minimizó el altercado calificándolo como una "pequeña pelea de bar" y aseguró que su cliente se presentó de forma voluntaria para asumir la total responsabilidad de sus actos. Asimismo, declararon que LaBeouf se encuentra enfocado en su recuperación, familia y próximos proyectos.

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