Liga MX: resultados de los amistosos de pretemporada hoy 11 de julio

La Liga MX vive sus últimos días de preparación antes del arranque del Apertura 2026, con la mayoría de los clubes disputando sus partidos amistosos finales para ajustar detalles tácticos y llegar en ritmo al inicio del campeonato. Hasta el momento, solo Pumas mantiene pendiente un compromiso de pretemporada.

Chivas concluyó su preparación con un triunfo de 1-0 sobre Leones Negros en un encuentro celebrado a puerta cerrada en Verde Valle. El conjunto rojiblanco vino de atrás en el marcador y cerró su último ensayo con una actuación convincente antes de debutar en el torneo.

Por su parte, Monterrey recibió al Sporting FC de Costa Rica en el Estadio BBVA, donde el técnico Matías Almeyda aprovechó el compromiso para probar diferentes variantes y continuar definiendo el funcionamiento de su plantel aunque cayó 1-2, La Pandilla.

El campeón vigente, Cruz Azul, también tuvo actividad al medirse con Comunicaciones FC en la Ciudad Cooperativa de Hidalgo donde los goleo 6-0 La Máquina. El encuentro sirvió para que La Máquina continuara afinando aspectos futbolísticos con la mira puesta en defender el título de la Liga MX.

En otro de los compromisos destacados, el Club América visitará al LA Galaxy en el Dignity Health Sports Park, en un duelo internacional que permitió a ambos equipos mantener ritmo de competencia antes del inicio de sus respectivas temporadas.

El otro equipo que aún no concluye su preparación es Pumas, que enfrentará al América de Cali este domingo 12 de julio, a las 12:00 horas, en el Estadio Olímpico Universitario, dentro de las actividades del Pumas Fan Fest 2026.

El Apertura 2026 comenzará del 16 al 18 de julio con la disputa de la Jornada 1. Entre los partidos más atractivos destacan Necaxa vs. Atlante, Tijuana vs. Tigres, Atlético de San Luis vs. Cruz Azul, Monterrey vs. Santos Laguna, Chivas vs. Toluca, Pumas vs. Pachuca y Querétaro vs. América, encuentros que marcarán el inicio de una nueva temporada del futbol mexicano.