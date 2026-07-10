Ellos son participantes confirmados para la nueva temporada de 'La Casa de los Famosos México'

Después de mucho tiempo de espera, ha comenzado a salir nueva información sobre la ‘La Casa de los Famosos México’, esta nueva temporada promete mucho y hasta el momento, las personalidades que han sido confirmadas no han defraudado a los fans.

Según la información que se tiene, el estreno de la nueva temporada del polémico reality, será el próximo 26 de julio del 2026 el cual arrancará a las 20:30 horas, fecha que los fans ya tienen marcada en el calendario.

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¿Qué famosos han sido confirmados hasta el momento?

Hasta el momento, se sabe que el reality contará con grandes personalidades, los cuales deberán de seguir las reglas del juego, mismas que todavía no se dan a conocer, las cuales van a tener algunas modificaciones con respecto a las temporadas pasadas.

Aquí te dejamos los 4 confirmados que formarán parte de esta temporada de La Casa de los Famosos.

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

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Sin embargo, por medio de las plataformas digitales, se han comenzado a especular cuáles serán las próximas celebridades que se unirán al polémico reality.

Polo Morín

Tammy Parra

Cynthia Klitbo

Armando Hernández

Eduardo España

Cry

Yetus Prime 12 de julio

Benny Emmanuel

Consuelo Duval

Emmanuel Palomares

Bellakath

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