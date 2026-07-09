La Casa de los Famosos México 4: Conoce al cuatro integrante del show

La producción de La Casa de los Famosos México ha encendido las redes sociales con el anuncio de sus primeros habitantes para la cuarta temporada. Tras revelar a tres de sus próximos habitantes, este jueves 9 de julio se compartió al cuarto integrante que participará en este show.

Hasta ahora se ha revelado a tres participantes que han sido dados a conocer en el siguiente orden: Ernesto Laguardia, Karina Torres y Ximena Herrera. Sin embargo; el nuevo nombre revelado durante este la noche de este jueves ha sumado más emoción al reality show.

Noticia Destacada La Casa de los Famosos México 4: Revelan al primer participante del show

¿Quién es el cuarto integrante de LCDLFMX4?

El cuarto habitante oficialmente confirmado para entrar a la casa más famosa de México es el reconocido estilista y consultor de imagen sinaloense, Aldo Rendón. Con más de dos décadas de trayectoria dentro del mundo de la alta costura y el espectáculo; Aldo es conocido por su ojo crítico y su estilo directo.

Rendón ha transformado el look de grandes estrellas de la televisión y la música siendo reconocido dentro del mundo del espectáculo. Sin embargo; su personalidad sin filtros promete ser uno de los aspectos por los que será recordado dentro de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

Detalles de La Casa de los Famosos México

El esperado estreno está programado para el próximo domingo 26 de julio de 2026 a las 20:30 horas. La conducción de las galas se mantendrá bajo el mando de Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice. Por otro lado; la cobertura digital contará con Wendy Guevara y Marie Claire Harp.

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