Eduardo España rompe el silencio sobre los rumores que lo colocan en 'La Casa de los Famosos México'

Después de varias semanas de especulaciones, la espera ha llegado a su final, ya que ‘La Casa de los Famosos México’ está de regreso, pues ya han salido a la luz los nombres de los primeros participantes de la nueva temporada del reality.

En medio de las primeras revelaciones, uno de los rumores que ha causado más polémica, es la posible participación de Lalo España, quien decidió poner fin a todas las especulaciones y hablar de forma directa sobre el tema.

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¿Lalo España va a entrar a ‘La Casa de los Famosos México’?

Por medio de un video que compartió en redes sociales, Lalo España reveló que hace unos meses recibió varias llamadas de personas cercanas a él, quienes le estaban preguntando si en verdad se iba a sumar al polémico reality.

También reveló que en varias publicaciones se comenzó a decir cuánto iba a ganar y que ya tenía un contrato firmado para formar parte de la nueva temporada, por lo que rompió el silencio.

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“Han puesto una lista en la cual me incluyen. Incluso salió una publicación donde supuestamente se decía cuánto íbamos a ganar cada uno de los integrantes de ‘La Casa de los Famosos’”

Aseguró que ese tipo de situaciones no es responsable y solo genera desinformación en el público, comentó que muchos le han cuestionado si entraría al reality, pero su respuesta siempre ha sido una negativa.

“No me gustaría que me amarraran navajas ahí de unos con otros”

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