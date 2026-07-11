Jayden Adams muere a los 25 años tras disputar el Mundial 2026 con Sudáfrica

El futbol de Sudáfrica vive momentos de conmoción tras confirmarse la muerte de Jayden Adams, mediocampista de apenas 25 años que hace unas semanas representó a su país en el Mundial 2026. Su fallecimiento fue informado por el Sindicato de Futbolistas de Sudáfrica (SAFPU) y respaldado por el Ministerio de Deportes, aunque hasta el momento no se han dado a conocer las causas del deceso.

A través de un comunicado, el SAFPU lamentó la pérdida del jugador del Mamelodi Sundowns, al que describió como un futbolista talentoso que defendió con orgullo la camiseta de la selección nacional durante la reciente Copa del Mundo. El organismo señaló que el balompié sudafricano perdió a una de sus jóvenes promesas.

Mientras tanto, las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido. De acuerdo con reportes, la policía sudafricana abrió una carpeta tras localizar el cuerpo de un hombre de 25 años en una vivienda del barrio de Schotschekloof, en Ciudad del Cabo. Por su parte, el ministro de Deportes, Gayton McKenzie, pidió respeto para la familia y exhortó a evitar especulaciones mientras continúan las indagatorias.

La noticia llega apenas unas semanas después de la histórica actuación de Sudáfrica en el Mundial 2026, donde el conjunto africano logró avanzar por primera vez a la fase de eliminación directa. Jayden Adams fue titular en los encuentros frente a México y República Checa, además de ingresar como suplente en la victoria sobre Corea del Sur, resultado que aseguró la clasificación de su selección. Posteriormente permaneció en la banca durante la eliminación ante Canadá.

La participación del mediocampista en la justa mundialista también estuvo marcada por un momento personal muy difícil. Un día antes del partido contra la República Checa, Adams recibió la noticia del fallecimiento de su abuela, Marianna, pero aun así decidió disputar el compromiso con la selección.

Nacido el 5 de mayo de 2001 en Ciudad del Cabo, Jayden Adams inició su carrera profesional en el Stellenbosch FC antes de incorporarse al Mamelodi Sundowns en enero de 2025. En mayo de 2026 conquistó la Liga de Campeones de la CAF y dedicó ese logro a su excompañero Oshwin Andries, quien perdió la vida en 2023. Desde su debut con la selección absoluta en 2024 acumuló nueve partidos internacionales, dejando un legado que hoy es recordado por el futbol sudafricano.