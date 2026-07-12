Britney Spears genera preocupación al sacar su cabeza por un quemacocos en plena autopista

Britney Spears ha vuelto a encender las alarmas entre sus seguidores y los automovilistas de Los Ángeles tras protagonizar un tenso momento en una autopista de California. La cantante fue captada por los paparazzi asomando la parte superior de su cuerpo a través del quemacocos de una camioneta en movimiento.

Este hecho provocó un fuerte debate en redes sociales sobre su seguridad y bienestar, y es que, la cantante de 44 años ha protagonizado varias polémicas en los últimos meses; siendo la más preocupante su detención tras conducir a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol.

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Así fue captada Britney Spears asomándose por un quemacocos

El incidente tuvo lugar el pasado jueves 9 de julio de 2026, mientras la cantante viajaba como copiloto en una camioneta SUV negra sobre la transitada Autopista 101, en las inmediaciones del vecindario de Studio City, California. El hecho fue captado por los testigos y compartido en redes sociales.

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De acuerdo con los reportes de testigos y medios como TMZ, el vehículo avanzaba a una velocidad estimada de 72 kilómetros por hora cuando la cantante decidió ponerse de pie, sacar el torso por el techo corredizo del vehículo e inclinar la cabeza hacia atrás y extender ambos brazos al aire, permaneciendo en esa posición por algunos minutos.

Reacción de Britney Spears al video

Tras la difusión de las imágenes, Britney Spears rompió el silencio el sábado 11 de julio a través de su cuenta oficial de Instagram. Dentro de la plataforma; la cantante compartió un mensaje junto a la población del momento en donde se mostró despreocupada hacia la situación que se volvió viral.

"¡Lo que la gente ve son dos segundos de locura míos arqueándome hacia el Señor! Nada es lo que parece. Pssst, creo que necesito salir por el techo un poco más". escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

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