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¡Oro para Yucatán! Emiliano Novelo conquista el NACAC Juvenil en lanzamiento de bala

El atleta yucateco dominó la prueba con un impresionante lanzamiento de 52.90 metros en Apizaco, Tlaxcala, para coronarse campeón ante competidores de 31 países.

Marco Sánchez Solís

Por Marco Sánchez Solís

12 de jul de 2026

1 min

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Emiliano Novelo lanza el oro para México en el Campeonato NACAC Juvenil
Emiliano Novelo lanza el oro para México en el Campeonato NACAC Juvenil / Especial

Un espectacular lanzamiento del obús a una distancia de 52.90 metros, el yucateco Emiliano Novelo se proclamó monarca del lanzamiento de bala del Campeonato juvenil de la Asociación de Atletismo de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (NACAC por sus siglas en ingles).

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El boxito tuvo una espectacular actuación en Apizaco, Tlaxcala al conseguir que cuatro de sus seis lanzamientos estuvieron por arriba de los 50 metros, con el que conseguiría el oro sin problemas.

En la segunda posición, muy lejos del atleta peninsular André Smikie (47.80) originario de las Islas Vírgenes Británicas y terminó el podium el también mexicano José Chavira (29.40).

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Este evento reunió a más de mil competidores procedentes de 31 países entre ellos estaban Jamaica, Barbados, Puerto Rico, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, entre otros.

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