Dengue aumenta en Quintana Roo: 124 casos

El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) confirmó que, hasta la semana epidemiológica 26 de 2026, Quintana Roo acumula 124 casos confirmados de dengue, 51 más que en el mismo periodo del 2025, cuando se registraron 73. En el municipio de Othón P. Blanco, la cifra asciende a 32 contagios.

Ante este incremento, habitantes de comunidades de la zona cañera, considerada la de mayor vulnerabilidad, solicitaron a las autoridades fortalecer acciones preventivas durante la temporada de lluvias.

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Leonardo Avilés , de la localidad Javier Rojo Gómez , señaló que es urgente intensificar las brigadas sanitarias , luego de que su padre enfermara recientemente. Explicó que las condiciones ambientales favorecen la reproducción del mosco en criaderos naturales y depósitos de agua tras las precipitaciones.

, de la localidad , señaló que es urgente intensificar las , luego de que su padre enfermara recientemente. Explicó que las en tras las precipitaciones. José Luis Villalobos , vecino de Cocoyol , pidió atención permanente en las áreas cercanas a canales de riego para eliminar criaderos y evitar nuevos contagios.

, vecino de , pidió atención permanente en las para eliminar criaderos y evitar nuevos contagios. Abigail Zamora, de la comunidad Cacao, recordó que cada año se registra alta incidencia de dengue por los cuerpos de agua que rodean la localidad. Solicitó mayor presencia de brigadas y exhortó a colaborar en descacharrización y control del mosquito.

De acuerdo con autoridades de Salud federales y estatales, las comunidades de la Ribera del Río Hondo identificadas como focos rojos son: Javier Rojo Gómez, Álvaro Obregón, Pucté, Cacao y Cocoyol, donde factores ambientales, demográficos y productivos favorecen la proliferación del vector Aedes aegypti.

A ello se suma la llegada de trabajadores temporales durante la zafra, que incrementa el riesgo en localidades como Pucté, Cacao y Cocoyol, debido al estancamiento de agua y crecimiento de maleza en canales de riego y galeras de cortadores de caña.

Asimismo, comunidades como Sac-Xán, Sabidos, Rovirosa y La Unión, aunque con menor población, enfrentan riesgo constante por su ubicación en zonas bajas del Río Hondo, donde las lluvias intensas provocan encharcamientos e inundaciones, generando criaderos del mosquito transmisor del dengue y otros males.