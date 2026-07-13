Chino Huerta conoce a Saúl Hernández y revela que lleva su nombre por el vocalista de Caifanes

El futbol también deja espacio para cumplir sueños fuera de la cancha. Saúl 'Chino' Huerta protagonizó un emotivo momento al conocer por primera vez a Saúl Hernández, líder de Caifanes, el artista que inspiró el nombre que lleva desde su nacimiento gracias a la admiración de su madre.

A través de sus redes sociales, el seleccionado mexicano compartió que la música del cantante ha formado parte de su vida desde que era niño. Incluso reveló que su mamá, gran seguidora de Caifanes, decidió llamarlo Saúl en honor al reconocido músico.

El encuentro ocurrió durante un concierto en la Ciudad de México, al que el futbolista asistió acompañado por su madre. Huerta explicó que nunca imaginó que algún día tendría la oportunidad de saludar personalmente al vocalista y disfrutar de una presentación gracias a una invitación del propio Saúl Hernández.

"Qué noche. Sin duda, hay momentos que se quedan para siempre", escribió el jugador, quien también agradeció al cantante por la hospitalidad, las entradas al concierto y la experiencia que aseguró quedará marcada entre sus mejores recuerdos.

Para cerrar su mensaje, Chino Huerta retomó una de las frases más emblemáticas de Caifanes, al escribir: "Antes de que nos olviden… gracias por esta noche", acompañándola con la expresión "Tatuada en el alma", en referencia al significado que tuvo ese encuentro para él y su familia.