Chiapas tras el sismo de magnitud 7.4: Protección Civil reporta saldo blanco y confirma más de 60 réplicas

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que, hasta el corte de las 11:00 horas de este viernes 17 de julio, el sismo de magnitud 7.4 registrado frente a las costas de Ciudad Hidalgo, Chiapas, no ha dejado personas fallecidas, lesionadas de gravedad ni daños de consideración en inmuebles públicos o privados.

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, la dependencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que mantiene un monitoreo permanente de la situación, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, para atender cualquier eventualidad derivada del movimiento telúrico.

Autoridades federales y estatales realizan evaluación de daños

Como parte de la respuesta institucional, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, sostuvo una reunión de evaluación con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, para revisar los efectos del sismo y verificar las condiciones en las zonas cercanas al epicentro.

Durante el encuentro, ambas autoridades confirmaron que, con la información disponible hasta el momento, no existen reportes de afectaciones estructurales que representen un riesgo para la población ni registros de personas lesionadas de gravedad.

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Por su parte, el mandatario estatal envió un mensaje a la ciudadanía en el que destacó que, afortunadamente, no se tienen pérdidas humanas ni daños mayores y exhortó a las y los chiapanecos a conservar la calma, permanecer en sus hogares cuando sea seguro hacerlo y mantenerse atentos a la información oficial debido a la posibilidad de nuevas réplicas.

Servicio Sismológico Nacional contabiliza más de 60 réplicas

La CNPC informó que, con base en los datos proporcionados por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), hasta las 11:00 horas se habían registrado 60 réplicas del sismo principal, siendo la de mayor intensidad de magnitud 6.5.

Las autoridades recordaron que este comportamiento es normal después de un terremoto de gran magnitud, por lo que el monitoreo continuará durante las próximas horas y días para evaluar la evolución de la actividad sísmica.

Piden evitar playas y mantenerse informados

Como medida preventiva, la Coordinación Nacional de Protección Civil recomendó a la población mantenerse alejada de las playas donde existan avisos por corrientes fuertes y seguir en todo momento las indicaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



Reporta CNPC saldo blanco por el sismo de magnitud 7.4 en Ciudad Hidalgo, Chiapas. pic.twitter.com/1wG8dw3Yxv — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 17, 2026

La dependencia reiteró que mantiene comunicación permanente con las unidades estatales y municipales de Protección Civil para informar de manera oportuna sobre cualquier cambio en las condiciones derivadas del sismo, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a consultar únicamente información proveniente de fuentes oficiales para evitar la difusión de rumores o noticias falsas.

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