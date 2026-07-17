Sismo de magnitud 7.4 en Chiapas: SSN revela detalles del fuerte movimiento y reporta 39 réplicas

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) dio a conocer un informe especial luego del sismo de magnitud 7.4 registrado la mañana de este viernes 17 de julio de 2026 frente a las costas de Chiapas.

El movimiento telúrico se localizó a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo y ocurrió a las 08:48 horas, tiempo del centro de México.

De acuerdo con el organismo dependiente del Instituto de Geofísica de la UNAM, el epicentro se ubicó en las coordenadas 14.162 grados de latitud norte y 93.287 grados de longitud oeste, con una profundidad estimada de 10 kilómetros.

El sismo se originó por la interacción de placas tectónicas

El reporte explica que el movimiento presentó un mecanismo de falla inversa, fenómeno asociado a la convergencia entre las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica. Este tipo de interacción es una de las principales causas de la elevada actividad sísmica en el sur del país.

El SSN recordó que Chiapas es uno de los estados con mayor sismicidad en México debido al contacto entre las placas de Cocos, Norteamérica y Caribe, situación que ha provocado importantes terremotos a lo largo de la historia.

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Se han registrado decenas de réplicas

Hasta las 10:00 horas de este viernes, las autoridades habían contabilizado 39 réplicas derivadas del sismo principal, siendo la de mayor intensidad de magnitud 6.5. El organismo precisó que este tipo de eventos son normales tras un terremoto de gran magnitud, ya que las rocas cercanas a la zona de ruptura continúan reacomodándose.

Asimismo, el Servicio Sismológico Nacional reiteró que actualmente no existe tecnología capaz de predecir cuándo ocurrirá un sismo, dónde se registrará o cuál será su magnitud, por lo que insistió en la importancia de la prevención y de mantenerse informados a través de fuentes oficiales.

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Autoridades mantienen monitoreo permanente

El organismo señaló que la información del reporte puede actualizarse conforme se obtengan nuevos datos sísmicos y reiteró que continúa el monitoreo de la actividad en la región para ajustar, en caso necesario, parámetros como la magnitud, la profundidad y la ubicación exacta del evento.

Las autoridades de Protección Civil y dependencias federales mantienen vigilancia sobre la evolución de las réplicas y posibles afectaciones derivadas del sismo registrado frente a las costas de Chiapas.

IO