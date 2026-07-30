Ester Expósito rompe el silencio y advierte demandas por rumores sobre supuesta relación con Mbappé

La actriz Ester Expósito decidió poner un alto a la ola de rumores que han circulado en internet sobre su vida personal y anunció que tomará medidas legales contra quienes hayan difundido información falsa relacionada con una supuesta relación con el futbolista francés Kylian Mbappé.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la protagonista española aseguró que en los últimos meses han aparecido contenidos que no corresponden con la realidad y que han afectado su imagen pública. La actriz calificó estas publicaciones como información falsa y difamatoria.

“En los últimos meses y especialmente estos días han circulado en redes sociales titulares e informaciones falsas y difamatorias sobre mí y mi vida personal que nada tienen que ver con la realidad o lo que soy”, expresó Ester Expósito en su mensaje.

La intérprete señaló que decidió recurrir a las herramientas legales disponibles para frenar la difusión de este tipo de contenidos y proteger su vida privada, luego de considerar que los rumores buscan perjudicar su reputación.

El pronunciamiento de la actriz ocurrió después de que comenzaran a circular en plataformas como TikTok y X imágenes presuntamente generadas con inteligencia artificial, en las que supuestamente aparecía junto a Kylian Mbappé durante un encuentro privado.

Estas publicaciones provocaron una nueva ola de especulaciones sobre un supuesto romance entre ambos, además de comentarios sobre una posible ruptura o conflictos personales del delantero francés. Sin embargo, las imágenes no fueron confirmadas como reales y generaron cuestionamientos por el uso de contenido manipulado.

La exposición sobre la vida privada de Ester Expósito aumentó durante el Mundial 2026, cuando la actriz fue mencionada en redes sociales con comentarios y memes relacionados con el desempeño deportivo de Mbappé, situación que incrementó la atención sobre su relación con el futbolista.

Los rumores sobre un posible acercamiento entre ambos comenzaron a crecer desde inicios de 2026, cuando distintos reportes señalaron encuentros entre la actriz y el jugador en lugares como Madrid, París, Ibiza y Cerdeña. A pesar de ello, ninguno de los dos confirmó oficialmente una relación sentimental.

Uno de los momentos que alimentó las especulaciones ocurrió el pasado 19 de julio, cuando Kylian Mbappé compartió temporalmente una fotografía de la actriz utilizando la camiseta de la selección de Francia con el número 10 y el gafete de capitán. La publicación fue eliminada poco después, aunque capturas comenzaron a circular ampliamente.

Con su mensaje, Ester Expósito dejó clara su postura frente a la desinformación y aseguró que buscará defender su nombre mediante acciones legales, al considerar que la difusión de rumores sin fundamento afecta su dignidad e imagen personal.