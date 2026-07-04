Belinda responde a memes por su "¿A que sí?" del Mundial 2026

Lo que comenzó como un simple desliz frente a las cámaras terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del Mundial 2026 con la cantante Belinda como protagonista de un nuevo meme.

La famosa decidió tomarse con humor la lluvia de chistes que surgió luego de pronunciar por error una frase que rápidamente se viralizó.

Todo comenzó durante una entrevista relacionada con el ambiente que se vive alrededor de la Selección Mexicana, la artista intentó repetir el ya popular lema de los aficionados, pero cambió la expresión "¿Y si sí?" por "¿A que sí?".

El pequeño error no pasó desapercibido y, en cuestión de minutos, miles de usuarios comenzaron a compartir imágenes, videos y bromas en diferentes redes sociales.

Belinda decidió unirse a la conversación y también burlarse de ella misma, compartiendo fotografías acompañadas de la frase que originó los memes, demostrando que tomó con ligereza el momento y alimentando aún más la interacción entre sus seguidores.

La reacción de la cantante fue bien recibida por los internautas, quienes reconocieron que Beli siempre "ha sabido burlarse de ella misma" y comenzaron a utilizar la frase de manera irónica para alentar a la Selección Mexicana, convirtiéndola en una de las expresiones virales del día.