¿Fher de Maná sigue en pleito con Liam Gallagher? El vocalista de Maná llegó a los ensayos al Azteca con playera de ¡Oasis!

Lo que comenzó por una simple respuesta de Liam Gallagher a unos de sus seguidores en su cuenta de X (Twitter), terminó por ser uno de los pleitos más comentados de los últimos días luego de que Fher, el vocalista de Maná salió a defender el honor del Tricolor, y es que el fundador de Oasis aseguraba que Inglaterra golearía a México en el partido de los Octavos de Final del Mundial 2026.

Maná tocará en el medio tiempo del juego de este domingo en el Estadio Azteca, siendo además la despedida del Mundial 2026 de tierras mexicanas. Sin embargo Fher no dejó de llamar la atención pues llegó este sábdo a los ensayos con una playera de ¡Oasis!, despertando todo tipo de teorías, incluso dejando la duda si la usará en vivo en la cancha, cuando salga al escenario, o solo fue la última estocada contra Gallagher.

¿Cómo empezó el pleito?

"Creo que le ganaremos 5-0 a México", fue el mensaje de Gallagher, desatando la "furia" de los mexicanos que a los pocos minutos de ello, las respuestas a través de la misma red social, X, no se hicieron esperar. Fue tanta la viralidad que Fher de Maná no dudó en responder y seguir con la polémica. Aunque lo del cantante de Maná ya fue más subido de tono.

Cosas que amo de este video:



- El tono fresa del Fher

- Dos chavorrucos peleándose

- La bandera que trae colgada en el cuello

- El “ubícate y cálmate”

- Que Fher de Maná le esté diciendo “wey” a Liam Gallagher



JAJAJA 😭 pic.twitter.com/frxFbVjXQ7 — Nezayorkina 🪐 (@Medicenmugres) July 3, 2026

“¿5 a 0? No manches, ubícate, güey. Cálmate. Nos vemos el domingo a ver cómo nos va”, fue la envalentonada respuesta del tapatío.

Pero no quedó ahí, la conversación y los reclamos mexicanos a la leyenda inglesa continuaron por días hasta que otra respuesta volvió a incendiar las redes. Y es que ya con el sarcasmo que acostumbra, Liam "amenazó" que si México derrota a Inglaterra, nunca más regresaría Oasis al país.

"Si ustedes ganan, nunca más les hablaré y pueden olvidarse de los conciertos de Oasis".

If you lot win I’ll never speak to you again and you can forget about the oasis concerts — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 3, 2026

Claramente se trata de una simple conversación "futbolera", donde las aficiones, y en este caso los famosos músicos de cada nación, ponen su granito de arena para calentar los ánimos previo al importante partido que jugarán México e Inglaterra por el boleto a los Cuartos de Final del Mundial 2026. Sea cual sea el resultado parece imposible que ambos músicos vuelvan a hablar del tema, o al menos eso creemos.