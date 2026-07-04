"No Inglés", la campaña viral más creativa del Mundial 2026 se rinde ante México para eliminar a Inglaterra

Si los ánimos de los aficionados mexicanos no han llegado a su límite en este Mundial 2026, pues el paso perfecto de la Selección Mexicana mantiene la esperanza de que todo puede pasar, mucho menos se desvanece el optimismo previo al México vs Inglaterra por los octavos de final. Incluso equipos y marcas extranjeras se han manifestado en una campaña viral #NoInglés, a favor del equipo Tricolor y han traducido hasta su nombre principal al idioma español. Quédate en Por Esto! y conoce esta divertida y nueva manera de "subirse al barco mundialista".

Equipos como los San Francisco 49ers fueron de los primeros en manifestarse, y con un divertido mensaje en sus redes sociales dejaron claro que creen que México vencerá a Inglaterra en el Estadio Azteca.

"Ningún afternoon ni ningún hello. Este fin puro español", fue el mensaje que colgaron en sus redes, acompañada por una imagen donde destaca su nombre, pero en español: "Los Cuarenta y Nueves".

"Por motivo del partido más importante en la historia moderna de la Selección Nacional Mexicana, solicitamos atentamente que durante este fin de semana se nos llame "Los Cuarenta y Nueve de San Francisco".

Los Green Bay Packers, uno de los equipos con más afición en México, tampoco perdieron la oportunidad de apoyar al Tricolor en la búsqueda por el boleto a los cuartos de final del Mundial 2026.

"¡Nos unimos a la campaña #NoInglés! De aquí al lunes somos: Empacadores de Bahía Verde".

Equipos y marcas extranjeroas se unen por México en el Mundial 2026. / Foto: RR.SS.

Apoyo al Tricolor, una "guerra" de marcas no oficiales de la FIFA para el Mundial 2026

Pero quienes no dejaron nada en el tintero, fueron distintas marcas comerciales que sin dudarlo se subieron al mensaje viral para apoyar a la Selección Mexicana. Dejando claro que la creatividad y el buen "marketing" pueden más importantes que ser un patrocinador oficial de la FIFA en este Mundial 2026.

El-Chi-Bi, Depósito de Oficina, Siete Once, Talla Papi, Prudencia, y una decena más de empresas que también tradujeron su nombre como apoyo a México frente a la Selección de la Rosa.

Equipos y marcas extranjeroas se unen por México en el Mundial 2026. / Foto: RR.SS.

Este apoyo viral no ha pasado desapercibido, y a pesar de que la principal razón es un plus comercial, los internautas han aplaudido la creatividad y el humor que ya se comparte por millones.

¿Tu empresa también se sube al tren? Déjanos tu comentario en nuestras redes sociales y sigue enviando mensajes de apoyo para que México clasifique sobre Inglaterra este domingo 5 de julio en punto de las 18:009 horas en la cancha del Estadio Azteca.