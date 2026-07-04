Familia cancunense que perdió todo por un incendio solicita apoyo de la comunidad; ¿qué necesitan?

A poco más de una semana que el fuego consumió la casa de la familia Canché González y donde perdió casi todas sus pertenencias, los mismos damnificados hicieron un llamado a la comunidad, solicitando del apoyo cancunense.

Cabe recordar que el saldo de la tragedia fue de tres personas fallecidas. Además, dos integrantes de la familia continúan recibiendo atención médica en Houston, Texas: un adolescente de 15 años con quemaduras en el 70% de su cuerpo y su padre, quienes están reportados como estables. El siniestro dejó a la familia en una situación crítica y con necesidades urgentes de apoyo.

Requieren ropa para hombre en tallas mediana y grande, además de materiales de construcción como cemento, grava y polvo para reconstruir su hogar. Han recibido ayuda parcial de ciudadanos y organizaciones civiles, aunque la recuperación avanza lentamente.

Héctor Miguel señaló que necesitan cualquier tipo de respaldo, ya que perdieron su patrimonio principal y continúan enfrentando el proceso de recuperación de sus familiares lesionados. Agradeció los apoyos recibidos hasta ahora, como la donación de materiales y ayuda en limpieza y retiro de escombros.

La familia sigue trabajando en su negocio de alimentos como principal fuente de ingresos, para sostener los gastos médicos y apoyar a los afectados que permanecen en Estados Unidos. Vecinos de la zona expresaron su disposición para colaborar, aunque aún no han concretado apoyos adicionales.

¿Qué fue lo que pasó?

El incendio ocurrió la noche del 23 de junio, alrededor de las 20:00 horas, cuando la familia se preparaba para su actividad laboral dedicada a la venta de cochinita. Según la Policía Ministerial y la Fiscalía General del Estado (FGE), el origen probable fue la explosión de un cilindro de gas LP.

La vivienda quedó severamente dañada: estructuras de madera carbonizadas, plásticos fundidos y el calor destruyó electrodomésticos, muebles, ventiladores, aires acondicionados y el sistema eléctrico. Protección Civil determinó que varias áreas deberán ser demolidas por quedar irreparables.